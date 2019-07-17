Тренерский штаб объявил состав сборной России на отбор к ЧМ по пляжному футболу

ТАСС, 17 июля. Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу объявил состав команды на европейский отборочный турнир к чемпионату мира по пляжному футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В состав команды вошли: вратари Максим Чужков ("Кристалл", Санкт-Петербург), Павел Баженов ("Спартак", Москва); полевые игроки Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Артур Папоротный, Дмитрий Шишин (все - "Кристалл"), Борис Никоноров, Николай Крышанов, Виктор Крышанов (все - "Локомотив", Москва), Федор Земсков, Алексей Макаров, Антон Шкарин (все - "Спартак").

Отборочный турнир пройдет с 19 по 27 июля в Москве. На первом групповом этапе россияне встретятся с командами Германии, Эстонии и Венгрии.

Из-за отказа команды Украины участие в соревнованиях примут 19 сборных, которые будут поделены на пять групп. По итогам первого группового этапа в следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы, а также сборная, ставшая лучшей среди занявших четвертые места. Далее 16 команд составят восемь пар, победители противостояний пройдут во второй групповой раунд, где восемь сборных составят два квартета. Победители групп, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, ставшие третьими в группах второго этапа.

Чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря 2019 года. На предыдущий чемпионат мира, прошедший на Багамских островах в 2017 году, сборная России не сумела пройти квалификацию. В 2011 и 2013 годах россияне становились победителями чемпионатов мира, а в 2015 году завоевали бронзовые медали.