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Летние неолимпийские виды спорта

Министерство спорта РФ отказалось признать крикет и муай-тай видами спорта

Муай-тай был признан МОК в 2016 году, крикет - в 2009-м

ТАСС, 17 июля. Министерство спорта Российской Федерации отказало в признании видом спорта крикету и муай-таю (тайскому боксу). Приказ министра спорта опубликован на официальном сайте ведомства.

В 2009 году Международный олимпийский комитет (МОК) признал крикет видом спорта. Он был представлен на Олимпийских играх однажды - в 1900 году в Париже, перед Играми в американском Сент-Луисе в 1904-м он был исключен из олимпийской программы.

Муай-тай был признан МОК в 2016 году, этот вид спорта ни разу не был представлен на Олимпийских играх.

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Летние неолимпийские виды спорта
Летние неолимпийские виды спорта
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