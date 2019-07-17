Министерство спорта РФ отказалось признать крикет и муай-тай видами спорта

ТАСС, 17 июля. Министерство спорта Российской Федерации отказало в признании видом спорта крикету и муай-таю (тайскому боксу). Приказ министра спорта опубликован на официальном сайте ведомства.

В 2009 году Международный олимпийский комитет (МОК) признал крикет видом спорта. Он был представлен на Олимпийских играх однажды - в 1900 году в Париже, перед Играми в американском Сент-Луисе в 1904-м он был исключен из олимпийской программы.

Муай-тай был признан МОК в 2016 году, этот вид спорта ни разу не был представлен на Олимпийских играх.