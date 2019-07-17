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Сборные по футболу

Нигерийские футболисты в восьмой раз завоевали бронзовые медали Кубка африканских наций

В матче за третье место они обыграли команду Туниса со счетом 1:0

ТАСС, 17 июля. Футболисты сборной Нигерии обыграли команду Туниса со счетом 1:0 в матче за третье место Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

Единственный мяч на третьей минуте забил Одион Игало, он является лучшим бомбардиром турнира, на счету 30-летнего форварда пять голов в семи встречах. Игало также стал самым результативным в квалификационном турнире Кубка африканских наций, забив шесть мячей.

Сборная Нигерии в восьмой раз завоевала бронзовые медали Кубка африканских наций, трижды она становилась победителем турнира (1980, 1994, 2013), четыре раза нигерийские футболисты выигрывали серебряные награды. Команда Туниса выигрывала трофей в 2004 году.

В Кубке африканских наций - 2019 стартовали 24 команды. Изначально местом проведения был выбран Камерун, но в ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неготовности к турниру.

В финале турнира, который пройдет 19 июля, встретятся команды Сенегала и Алжира. Действующим обладателем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.

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