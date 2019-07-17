"Селтик" вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 18 июля. Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд. Первый матч завершился со счетом 3:1 также в пользу шотландского клуба.

Во втором квалификационном раунде "Селтик" сыграет с эстонским "Нымме Калью", который прошел северомакедонскую "Шкендию" по правилу гостевого гола (2:2 по сумме матчей).

В среду завершились ответные встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Результаты других матчей игрового дня:

"Рига" (Латвия) - "Дандолк" (Ирландия) - 0:0, 4:5 - по пен. (первый матч - 0:0);

АИК (Швеция) - "Арарат-Армения" (Армения) - 3:1 (1:2);

"Карабах" (Азербайджан) - "Партизани" (Албания) - 2:0 (0:0);

"Русенборг" (Норвегия) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 4:0 (2:0);

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" - 2:3 (1:2);

"Пяст" (Польша) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:2 (1:1);

ЧФР (Румыния) - "Астана" (Казахстан) - 3:1 (0:1);

"Марибор" (Словения) - "Валюр" (Исландия) - 2:0 (3:0);

"Сутьеска" (Черногория) - "Слован" (Словакия) - 1:1, 3:2 - по пен. (1:1).

Российский "Краснодар" начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 23-24 июля, ответные - 30-31 июля.