Сборная Германии выиграла золото в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Немецкие спортсмены завоевали золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта, победив в эстафете на дистанции 5 км в плавании на открытой воде. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.

Немецкая команда (Зорен Майснер, Сара Колер, Леа Бой, Роб Муффельс) преодолела дистанцию за 53 минуты 58,7 секунды. Вторыми к финишу пришли итальянские спортсмены (Джулиа Габриеллески, Доменико Ачеренца, Грегорио Пальтриньери, Ракеле Бруни), которые отстали от победителей на 0,2 секунды. Третье место заняла сборная США (Хейли Андерсон, Джордан Вилимовски, Эшли Твичелл, Майкл Бринегар), проигравшая 0,3 секунды.

Российская команда, в составе которой выступали Денис Адеев, Анастасия Басалдук, Валерия Ермакова и Кирилл Абросимов, пришла к финишу 10-й. Спортсмены преодолели дистанцию за 55 минут 19,1 секунды.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имея в активе 14 медалей - 10 золотых, три серебряные и одну бронзовую. Сборная России идет на втором месте (5-3-0). Третью строчку теперь занимает команда Германии (2-0-2).

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 28 июля.