СМИ: "Лацио" намерен приобрести футболиста "Зенита" Азмуна

ТАСС, 18 июля. Итальянский футбольный клуб "Лацио" заинтересован в покупке иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport News.

По информации источника, римский клуб намерен усилить атакующую линию. В сферу интересов "Лацио" входят также испанский нападающий Фернандо Льоренте и форвард итальянской "Аталанты" Андреа Петанья. Сообщается, что за Азмуном "Лацио" начал наблюдать еще до его перехода в петербургский клуб.

Нападающий провел 18 матчей за "Зенит", забив 14 мячей и отдав три голевые передачи. В минувшем сезоне иранский футболист в составе петербургского клуба стал чемпионом России.

Ранее Азмун также выступал за казанский "Рубин" и "Ростов", с которым стал серебряным призером чемпионата страны в 2016 году. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €17 млн.