"Арсенал" обыграл "Баварию" в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 18 июля. Лондонский "Арсенал" оказался сильней мюнхенской "Баварии" со счетом 2:1 во встрече Международного кубка чемпионов. Матч прошел в Карсоне (штат Калифорния, США).

Счет во встрече открыл защитник "Баварии" Луис Познански (49-я минута), забивший мяч в свои ворота. Ответный гол себе в актив записал форвард немецкого клуба Роберт Левандовски (71). Победу "Арсеналу" принес нападающий Эдвард Нкетиа (88).

В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", испанские "Реал" и "Атлетико", итальянские "Ювентус", "Фиорентина", "Милан" и "Интер", мексиканская "Гвадалахара" и португальская "Бенфика". Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.