Залы для занятий борьбой и боксом построят в Забайкалье по дальневосточной субсидии

ЧИТА, 18 июля. /ТАСС/. Спортивные залы для занятий борьбой и боксом построят в Забайкалье благодаря полученной регионом дальневосточной субсидии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевого минстроя.

"Началось проектирование спортивного комплекса с залом для борьбы в поселке Агинское и зала для занятий боксом в Чите. Их строительство будет идти в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста (дальневосточная субсидия - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Спортивный комплекс с залом для борьбы построят до 2021 года, его ориентировочная стоимость - 183 млн рублей. Предварительная стоимость зала для занятий боксом в Чите - 98,5 млн рублей. Его возведение планируется начать в следующем году и завершить в 2021-м.

По словам главы Минстроя Забайкальского края Алексея Гончарова, помимо этого, благодаря дальневосточной субсидии планируется разработать проектно-сметную документацию для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в городах Хилок и Могоча, в поселке Чернышевск, а также создать проектно-сметную документацию для лыжно-биатлонного комплекса в Чите.

Ранее сообщалось, что власти Забайкальского края также заключили контракты на разработку проектно-сметной документации для строительства в Чите лукодрома и центра единоборств. Общая стоимость проектно-сметных работ по центру единоборств - 15 млн рублей, регионального спортивного центра для стрельбы из лука - 20 млн рублей. Лукодром планируется построить возле стадиона "Локомотив" в Железнодорожном районе Читы. Площадь здания составит около 4,5 тыс. квадратных метров.

Правительство Забайкалья планирует за три года осуществить свыше 70 мероприятия по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также по ремонту дорог и благоустройству Читы за счет 9,4 млрд рублей, которые регион получит по дальневосточной субсидии. В 2019 году региональные власти должны освоить 3,4 млрд рублей из общей суммы, в 2020 году - 3 млрд рублей и в 2021 году - 2,96 млрд рублей. План социального развития центров экономического роста будет впервые реализован в Забайкальском крае. Для региона это стало возможным после перехода в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года.