Макгрегор не станет соперником победителя поединка между Нурмагомедовым и Порье

ТАСС, 18 июля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор не станет соперником победителя поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на TMZ.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

"Да, Конор будет выступать в октагоне. Либо в этом году, либо в следующем. Но соперником победителя поединка Хабиб - Порье он не будет", - сказал функционер.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). Бой за титул чемпиона организации между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина в четвертом раунде.