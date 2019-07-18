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Летние олимпийские виды спорта

Сборная Украины выступит на юниорском ЧМ по художественной гимнастике в Москве

Турнир пройдет с 19 по 21 июля
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© Татьяна Валько/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сборная Украины выступит на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет с 19 по 21 июля в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете турнира.

"Украинские гимнастки выступят на наших соревнованиях, все соответствующие документы нами были получены, - сказал собеседник ТАСС. - За чей счет украинская делегация приехала в Москву? Точно не за счет оргкомитета".

Представитель Федерации гимнастики Украины сообщил ТАСС, что юниорская команда по художественной гимнастике уже находится в Москве.

В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Спустя некоторое время Министерство молодежи и спорта Украины заменило запрет на участие в турнирах в России отказом в финансировании выступлений украинских спортсменов на территории РФ из государственного бюджета.

Согласно предварительной заявке на юниорский ЧМ, в личных соревнованиях Украину будет представлять Николь Красюк, в групповых упражнениях - Диана Баева, Виктория Денисенко, Алина Мельник, Дарья Щербакова, София Цыбуля и Мелания Тур.

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УкраинаРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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