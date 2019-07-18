Рэпер Баста заинтересован в оказании помощи ростовскому ФК СКА

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, не оказывал конкретной помощи клубу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Юг" "СКА Ростов-на-Дону". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Вакуленко.

В четверг издание "Спорт-Экспресс" сообщило о том, что Вакуленко стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, он уже привлек к реализации этой задачи несколько серьезных инвесторов.

"Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть, - сообщили в пресс-службе. - Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и в их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно".

СКА был основан в 1937 году. В советский период истории клуба лучшими результатами команды являются второе место в чемпионате СССР 1966 года и победа в Кубке СССР 1981 года. В новейшей истории ростовские армейцы ни разу не выступали в высшем дивизионе российского футбола. Лучшим результатом во втором по силе дивизионе страны для команды является 13-е место в 2008 году.

В разные годы СКА носил названия "Ростовский Дом Красной Армии" (РоДКА, 1937-1946 гг.), "Окружной Дом офицеров" (ОДО, 1946-1957 гг.), "Спортивный клуб военного округа" (СКВО, 1957-1960 гг.) и "Спортивный клуб армии" (СКА, 1960-2013 гг.). С 2013 по 2015 год команда вновь выступала под названием СКВО, а в 2015 году была переименована в "СКА Ростов-на-Дону".