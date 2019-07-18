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Зимние олимпийские виды спорта

СМИ: президент Федерации биатлона Латвии Брока задержана по подозрению в коррупции

Она подозревается в получении взятки в размере €20 тысяч

ТАСС, 18 июля. Президент Федерации биатлона Латвии и бывший кандидат на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU) Байба Брока задержана по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил в четверг латвийский портал TVNet.

43-летнюю Броку подозревают в получении взятки в размере €20 тысяч, которая была оформлена в виде пожертвования Латвийской федерации биатлона.

Брока - депутат думы Риги и заместитель ректора Латвийского университета. На время расследования вуз освободил ее от обязанностей.

Брока была кандидатом в президенты IBU, но проиграла на выборах шведу Олле Далину в сентябре 2018 года.

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