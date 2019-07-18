Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой в ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортивную команду "КамАЗ-мастер" с победой в международном ралли "Шелковый путь". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Представители знаменитой команды "КамАЗ-мастер" не впервые поднимаются на высшую ступень пьедестала почета. И очень важно, что и в этот раз вы подтвердили свое лидерство, проявили профессионализм и силу духа, вновь продемонстрировали надежность отечественной техники и мастерство экипажей, подарили зрителям, многочисленным любителям автоспорта яркие незабываемые моменты", - отметил президент.

Девятый ралли-рейд "Шелковый путь" завершился во вторник в китайском уезде Дуньхуан. В зачете грузовиков первые три места заняли экипажи российской команды "КамАЗ-мастер".