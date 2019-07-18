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Ралли "Шелковый путь"

Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой в ралли "Шелковый путь"

Ралли-рейд завершился во вторник в китайском уезде Дуньхуан

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортивную команду "КамАЗ-мастер" с победой в международном ралли "Шелковый путь". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Представители знаменитой команды "КамАЗ-мастер" не впервые поднимаются на высшую ступень пьедестала почета. И очень важно, что и в этот раз вы подтвердили свое лидерство, проявили профессионализм и силу духа, вновь продемонстрировали надежность отечественной техники и мастерство экипажей, подарили зрителям, многочисленным любителям автоспорта яркие незабываемые моменты", - отметил президент.

Девятый ралли-рейд "Шелковый путь" завершился во вторник в китайском уезде Дуньхуан. В зачете грузовиков первые три места заняли экипажи российской команды "КамАЗ-мастер".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРалли "Шелковый путь"
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