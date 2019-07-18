ФК "Крылья Советов" сообщил о переходе Рохеля в "Тулузу"

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Агустин Рохель продолжит карьеру во французской "Тулузе". Об этом ТАСС сообщил в четверг генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Ранее информацию о возможном уходе 21-летнего футболиста во французский клуб распространили уругвайские СМИ. Защитник перешел в российскую команду летом 2018 года, подписав контракт до конца сезона-2021/22. За один год в "Крыльях Советов" Рохель принял участие в 18 матчах во всех турнирах, получив пять желтых карточек, две из которых стали вторыми во встречах и обернулись удалениями.

"Да, это так, - сказал Шашков, отвечая на вопрос о том, уйдет ли Рохель из российской команды. - Им интересовались несколько клубов, "Тулуза" сделала хорошее предложение".

Также представитель руководства "Крыльев Советов" подтвердил, что сумма трансфера в "Тулузу" составит €2,5 млн. По данным портала Transfermarkt.de, стоимость футболиста оценивается в €1 млн. Летом прошлого года он перешел в самарскую команду на правах свободного агента, после того как его контракт с уругвайским "Насьоналем" подошел к концу.