Самый дешевый билет на бой Ковалева с Ярдом стоит 1700 рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Самый дешевый билет на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,38 кг) между действующим обладателем пояса россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом стоит 1700 рублей. Об этом сообщается в релизе Федерации бокса России, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Бой Ковалев - Ярд пройдет 24 августа в Челябинске.

Сообщается, что стоимость билетов на поединок составляет от 1700 до 5000 рублей.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.