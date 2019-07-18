Спиридонов не собирается реагировать на заявление Федерации волейбола Польши

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Доигровщик сборной России Алексей Спиридонов не собирается предпринимать каких-либо действий в ответ на заявление Федерации волейбола Польши, которая требует его наказать за оскорбительное сообщение в Twitter. Об этом он рассказал ТАСС.

Спиридонов оставил оскорбительное сообщение под постом игрока польской сборной Кароля Клоса, однако позже удалил комментарий. Федерации волейбола Польши обратилась в Международную федерацию волейбола и Всероссийскую федерацию волейбола с требованием наказать игрока.

"Я ничего не буду делать, я написал конкретному парню, - сказал Спиридонов. - Я же не всю нацию оскорбил, поэтому мне все равно".

Сборная России в ночь на понедельник стала победителем Лиги наций, обыграв в финале команду США. В полуфинале россияне победили поляков (3-1). Спиридонов в турнире не играл.

Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года и двукратным победителем Мировой лиги, на данный момент выступает за уфимский "Урал".