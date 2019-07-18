Данченко: поражение синхронисток РФ станет фурором, но осознанно на это никто не пойдет

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Поражение российских синхронисток на международном турнире станет сенсацией, что значительно повысит интерес к этому виду спорта, но осознанно никто на такой шаг не пойдет. Такое мнение журналистам высказала тренер сборной России Татьяна Данченко.

Ученицы Данченко Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко в четверг завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов. Российские синхронистки не проигрывают на главных стартах сезона в олимпийских видах программы более 20 лет.

"Да, несмотря на столько побед, мы не столь популярны, но я уже устала об этом говорить. А что делать? Я в футбол не хочу идти, я лучше здесь останусь непризнанной, но с золотом", - сказала Данченко.

"Повысит ли популярность проигрыш? Однозначно, это будет фурор. Но спаси и сохрани, господи, чтобы этого не случилось. Это не та жертва, на которую надо осознанно идти, никогда", - подчеркнула она.

В активе Колесниченко после этой победы 16 золотых наград чемпионатов мира, также она является олимпийской чемпионкой 2016 года в групповых упражнениях.

Ромашина завоевала 21-ю золотую медаль на чемпионатах мира, она является самой титулованной синхронисткой в истории мировых первенств. Всего в активе Ромашиной 36 золотых наград на чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх. По этому показателю она делит первое место с соотечественницей Натальей Ищенко.