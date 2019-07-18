Прощание с бывшим чемпионом мира по боксу Уитакером пройдет 20 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прощание с боксером Пернеллом Уитакером пройдет 20 июля в Норфолке (США, штат Вирджиния). Об этом говорится в заявлении промоутерской компании Main Events, поступившем в распоряжение ТАСС.
Олимпийский чемпион 1984 года и абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Уитакер погиб 14 июля в результате ДТП в возрасте 55 лет в городе Вирджиния-Бич (США, штат Вирджиния). От полученных травм бывший боксер скончался на месте, не приходя в сознание. У него осталась жена и пятеро детей.
"Любой желающий сможет проститься с Уитакером 20 июля в Scope Arena в Норфолке", - говорится сообщении.
В любительском боксе Уитакер стал серебряным призером чемпионата мира 1982 года, победителем Панамериканских игр (1983) и олимпийским чемпионом 1984 года в легкой весовой категории, после чего перешел в профессионалы. В августе 1990 года стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, нокаутировав в первом раунде пуэрториканца Хуана Назарио. Кроме того, Уитакер являлся чемпионом мира в легкой, первой полусредней, полусредней и средней весовых категориях.
В 1989 году авторитетный журнал "Ринг" (Ring) признал Уитакера боксером года, в 2002 году журнал поставил его на 10-е место в списке 100 лучших боксеров за последние 80 лет.