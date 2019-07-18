Прощание с бывшим чемпионом мира по боксу Уитакером пройдет 20 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Прощание с боксером Пернеллом Уитакером пройдет 20 июля в Норфолке (США, штат Вирджиния). Об этом говорится в заявлении промоутерской компании Main Events, поступившем в распоряжение ТАСС.

Олимпийский чемпион 1984 года и абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Уитакер погиб 14 июля в результате ДТП в возрасте 55 лет в городе Вирджиния-Бич (США, штат Вирджиния). От полученных травм бывший боксер скончался на месте, не приходя в сознание. У него осталась жена и пятеро детей.