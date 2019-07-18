Тренер сборной России по тайскому боку объяснил причины непризнания Минспортом РФ муай-тая

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин считает закономерным решение Министерства спорта РФ отказать муай-тай в признании видом спорта. Как сообщил Ильин ТАСС, тайский бокс и муай-тай являются практически одной и той же спортивной дисциплиной.

Министр спорта РФ Павел Колобков 15 июля подписал приказ об отказе в признании муай-тай видом спорта.

"Когда-то люди из Федерации муай-тай России были в Федерации тайского бокса России, но потом ушли оттуда. Они решили в своем названии написать "муай-тай" и добиваться отдельного его признания. Хотя муай-тай и тайский бокс - это, считай, одно и тоже. Поэтому Минспорт РФ и не признал муай-тай, потому что тут все тоже самое", - сказал Ильин.

По информации собеседника ТАСС, Минспорт РФ подготовил документ, в котором объяснил свое решение об отказе. "Оно было обусловлено одинаковостью во многих вещах, в том числе и в правилах. Только вид спорта у них назван по-старому. Но, к примеру, хоккей с мячом и бенди - это одно и тоже, и никто не создает в России еще и федерацию бенди", - отметил тренер.

"Министерство спорта Таиланда признает официально Международную федерацию любительского муай-тай, Всемирная федерация муай-тай не признана. Ближайший чемпионат мира пройдет на олимпийской базе в Бангкоке (с 19 по 29 июля - прим. ТАСС). Планируется, что на его открытие придет король Таиланда. Это свидетельствует о том, что грядет грандиозное событие", - заключил Ильин.

Федерация муай-тай России входит во Всемирную федерацию муай-тай (WMF), которая создана в 1995 году. Федерация тайского бокса России является членом Международной федерации любительского муай-тай (IFMA), ведущей свою историю с 1993 года. Согласно информации с официального сайта IFMA, эта организация признана Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией университетского спорта, Олимпийским советом Азии, Всемирным антидопинговым агентством.