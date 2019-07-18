Южнокорейские ватерполистки завершили участие в ЧМ с 3 забитыми и 116 пропущенными мячами

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Женская сборная Южной Кореи по водному поло уступила команде Канады со счетом 2:22 в третьем матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта и заняла последнее место в группе. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

Женская сборная Южной Кореи впервые участвует в чемпионате мира, на который она попала на правах хозяйки турнира. В оргкомитете первенства отметили, что южнокорейская команда была собрана всего месяц назад и успела в рамках подготовки провести шесть матчей, соперниками в которых стали школьные коллективы. Самой младшей ватерполистке в команде 13 лет.

В первом матче на турнире южнокореянки уступили сборной Венгрии с рекордным для чемпионатов мира счетом 0:64, затем проиграли российским спортсменкам, забив первый в истории женской сборной Южной Кореи гол (1:30). Таким образом, южнокорейская команда стала последней в группе В, забив за три матча три мяча и пропустив 116.

В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал. Сборные, занявшие вторые и третье места, сыграют в 1/8 финала.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.