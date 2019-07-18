Федерация пляжного футбола надеется, что турнир в Москве будет еще лучше прошлого

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) рассчитывает, что квалификационный турнир к чемпионату мира в Москве пройдет еще лучше, чем в 2012 году. Об этом заявил в четверг журналистам на пресс-конференции, посвященной началу турнира, заместитель вице-президента BSWW Габино Реналес.

С 19 по 27 июля в Москве на стадионе вместимостью 3,5 тысяч зрителей на территории столичного спорткомплекса "Лужники" на Фестивальной площади пройдет европейский квалификационный турнир к чемпионату мира - 2019.

"Хочу выразить благодарность [генеральному секретарю Российского футбольного союза Александру] Алаеву, РФС, Минспорту РФ и правительству Москвы за успешную организацию турнира. Мы проводим соревнования здесь с 2005 года, в 2012-м проводили такой же турнир, надеемся, что сейчас будет еще лучше. Стадион, построенный к матчам, просто потрясающий и расположен около знакового для чемпионата мира - 2018 стадиона "Лужники". Это важнейший турнир для европейских команд, надеюсь, на чемпионат мира выйдут лучшие команды, но это зависит от самих игроков", - заявил Реналес.

В турнире примут участие 19 команд, из которых прямые путевки получат пять сильнейших. Сборная России сыграет в группе с немцами, венграми и эстонцами.