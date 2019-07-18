Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло заняла первое место в группе В на чемпионате мира по водным видам спорта и напрямую вышла в четвертьфинал турнира. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

В заключительном матче группового этапа россиянки обыграли венгерок со счетом 17:12. Сборная России одержала три победы в трех матчах и с шестью очками заняла первое место в группе В, которое дает право напрямую выйти в четвертьфинал. Второе место в группе заняли венгерки (4 очка), третье - канадки (2), четвертое - южнокореянки (0).

Также напрямую в четвертьфинал вышли сборные США, Испании и Италии. В 1/8 финала сыграют команды Нидерландов, Новой Зеландии, Венгрии, Канады, Греции, Казахстана, Австралии и Китая.

На предыдущем чемпионате мира российская команда стала обладателем бронзовых наград.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.