Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к ОИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпийским играм.

"В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям. В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине", - сказал он, выступая на VI Форуме регионов России и Белоруссии.

Глава российского государства подчеркнул активизацию отношений двух стран в спортивной сфере и тесное сотрудничество национальных спортивных федераций и регионов.

"Совсем недавно в Минске успешно прошли II Европейские игры. Я хочу с этим поздравить наших белорусских друзей, поздравить президента Белоруссии, который очень много сделал для подготовки и проведения этих крупных международных мероприятий", - сказал Путин.

"Отрадно, что российские и белорусские спортсмены завоевали на этих соревнованиях наибольшее количество наград", - добавил глава российского государства.

Чемпионат рабочих профессий

Президент РФ напомнил о том, что в конце лета в Казани пройдет 45-й чемпионат мира WorldSkills. "Эти состязания являются смотром профессионалов из разных отраслей экономики, демонстрацией мастерства и навыков в использовании современного оборудования и технологий", - отметил он.

Путин пригласил принять участие в чемпионате представителей Белоруссии.

Развитие туризма

Кроме того, российский лидер отметил динамичное развитие взаимного туризма. Россияне составляют более 80% от всех иностранных гостей, приезжающих в Белоруссию. В свою очередь, белорусы часто бывают в различных регионах РФ.

"В целом, общие исторические корни, духовные ценности и традиции, многочисленные родственные, семейные связи по-настоящему скрепляют нас в единое целое братских народов России и Белоруссии", - заключил Путин.