Алаев: квалификационный турнир является репетицией к ЧМ-2021 по пляжному футболу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Европейский квалификационный турнир к чемпионату мира - 2019 по пляжному футболу в Москве станет репетицией к чемпионату мира 2021 года, который может пройти в столице России. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции, посвященной началу турнира, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

С 19 по 27 июля в Москве пройдет европейский квалификационный турнир к чемпионату мира - 2019. Матчи состоятся на стадионе вместимостью 3,5 тысяч зрителей, расположенном на территории столичного спорткомплекса "Лужники" на Фестивальной площади. В отборе примут участие 19 команд, из которых прямые путевки получат лучшие пять. Сборная России сыграет в группе с немцами, венграми и эстонцами.

"Москва и РФС обладают самым высоким уровнем для проведения турнира, который пройдет на новой площадке - в "Лужниках". Уверен, что он пройдет на высочайшем уровне", - заявил Алаев.

"Главная наша задача - провести домашний чемпионат мира. Данный турнир - некая репетиция, так как мы выдвинули кандидатуру на проведение чемпионата мира. Нас поддержал исполком РФС, сейчас мы готовим заявку", - добавил он.

В конце июня РФС объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Заявка Москвы на проведение турнира была одобрена на заседании исполкома РФС. Правительство РФ поддержало заявку, рекомендовав РФС отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) комплект заявочных документов.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.