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Летние олимпийские виды спорта

Волейболист сборной России Ковалев перешел в петербургский "Зенит"

Предыдущим клубом 28-летнего спортсмена был уфимский "Урал"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Связующий сборной России по волейболу Дмитрий Ковалев подписал контракт с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Предыдущим клубом 28-летнего Ковалева был уфимский "Урал", за который он выступал с 2015 года.

"Ковалев стал игроком "Зенита", - сказали в пресс-службе.

В составе сборной России Ковалев дважды становился победителем Лиги наций (2018, 2019). Также спортсмен является двукратным чемпионом Универсиад (2013, 2015).

Петербургский "Зенит" образован в 2017 году, в прошлом сезоне чемпионата России клуб занял четвертое место.

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