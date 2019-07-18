Минспорт РФ не признал крикет видом спорта из-за малого количества региональных отделений

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ отказало крикету в признании видом спорта из-за недостаточного количества региональных отделений, но их планируется увеличить. Об этом ТАСС в четверг рассказал член исполнительного комитета Спортивной федерации крикета Москвы Александр Сорокин.

В 2009 году Международный олимпийский комитет (МОК) признал крикет видом спорта. Он был представлен на Олимпийских играх однажды - в 1900 году в Париже, перед Играми в американском Сент-Луисе в 1904-м был исключен из олимпийской программы.

"В этот раз мы не совсем полно подготовили пакет документов, возникли технические вопросы. Нам нужно открыть больше региональных отделений, сейчас их около 20, а нужно 48. В течение года планируем открыть недостающие отделения в регионах и снова подать заявку. Сейчас нас не признали из-за этого технического момента, но в следующем году все должно быть хорошо", - сказал Сорокин.

"Крикет популярен в основном в институтах, где учатся индийские студенты, но они же приобщают к крикету и россиян. Например, в Твери сейчас существуют 13 клубов, в Воронеже есть четыре команды. Когда мы оформим вид спорта, то с помощью поддержки региональных властей планируем открыть школы крикета в 48 регионах страны. Пока крикет не признан, это невозможно сделать", - добавил Сорокин.