Всемирная организация пляжного футбола: Россия заслуживает права проведения ЧМ-2021

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) своей работой доказал, что заслуживает права проведения чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции, посвященной началу квалификационного турнира, заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес.

В конце июня РФС объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Заявка Москвы была одобрена на заседании исполкома РФС. Правительство РФ поддержало заявку, рекомендовав РФС отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) комплект заявочных документов.

"Россия, конечно, заслуживает проведения чемпионата мира по пляжному футболу, так как выполняла огромную работу в предыдущие годы. Но нужна поддержка болельщиков и зрителей, это окажет большую поддержку России как кандидата. Аргентина также является кандидатом, как и некоторые другие страны. Но именно РФС делает потрясающую работу, показав это на чемпионате мира по футболу в 2018 году, у России большие шансы", - заявил Реналес.

С 19 по 27 июля в Москве на стадионе вместимостью 3,5 тысяч зрителей, расположенном на территории столичного спорткомплекса "Лужники" на Фестивальной площади, пройдет европейский квалификационный турнир к чемпионату мира - 2019. В турнире примут участие 19 команд, из которых прямые путевки получат пять сильнейших. Сборная России сыграет в группе с немцами, венграми и эстонцами.