Чемпион мира Шюррле рассматривает возможность продолжения карьеры в России

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии, нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может перейти в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в четверг ТАСС сообщил агент игрока Инго Хаспел.

В июне представитель 28-летнего форварда сообщал ТАСС, что игрок не ведет переговоры с командами из России. При этом тогда агент отмечал, что сильнейшие клубы РПЛ могли бы стать интересным вариантом для продолжения карьеры.

"Не стану называть клубы, но в России есть серьезный интерес к Шюррле, - сказал Хаспел. - Андре может представить, что будет выступать в России".

В прошедшем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за английский "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил шесть мячей.

Немец также является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2012, 2016), чемпионом Англии в составе лондонского "Челси" (2014/15).