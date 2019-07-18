{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по водным видам спорта

Китаец Се Сыи завоевал золото чемпионата мира в прыжках в воду с трехметрового трамплина

В активе сборной Китая 11 золотых медалей чемпионата мира, 10 из которых спортсмены из Поднебесной завоевали в прыжках в воду
Се Сыи EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Се Сыи
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Китаец Се Сыи выиграл золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

Се Сыи набрал 545,45 балла. Серебряную медаль завоевал китаец Цао Юань (517,85), бронзовую - британец Джек Ло (504,55). Россиянин Никита Шлейхер стал девятым (442,95), Евгений Кузнецов - 10-м (434,55).

На чемпионате мира 2017 года в этой дисциплине бронзовую медаль завоевал россиянин Илья Захаров. В последний раз золотую медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионатах мира сборной России принес Александр Доброскок в 2003 году на мировом первенстве в Барселоне.

В общем медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, которая завоевала 11 золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую. 10 из 11 побед китайские спортсмены одержали в прыжках в воду. Российская команда идет на втором месте (6-3-0), на третьем - сборная Германии (2-0-2).

Соревнования прыгунов в воду продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай115117
2Россия6309
3Германия2024
4Украина1034
5Венгрия1001
5Бразилия1001
7Испания0314
8Франция0303
9США0257
10Италия0213
Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу
Всемирная организация пляжного футбола: Россия заслуживает права проведения ЧМ-2021
В конце июня было объявлено о том, что Москва подаст заявку на проведение турнира
Читать полностью