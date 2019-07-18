Китаец Се Сыи завоевал золото чемпионата мира в прыжках в воду с трехметрового трамплина

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Китаец Се Сыи выиграл золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.
Се Сыи набрал 545,45 балла. Серебряную медаль завоевал китаец Цао Юань (517,85), бронзовую - британец Джек Ло (504,55). Россиянин Никита Шлейхер стал девятым (442,95), Евгений Кузнецов - 10-м (434,55).
На чемпионате мира 2017 года в этой дисциплине бронзовую медаль завоевал россиянин Илья Захаров. В последний раз золотую медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионатах мира сборной России принес Александр Доброскок в 2003 году на мировом первенстве в Барселоне.
В общем медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, которая завоевала 11 золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую. 10 из 11 побед китайские спортсмены одержали в прыжках в воду. Российская команда идет на втором месте (6-3-0), на третьем - сборная Германии (2-0-2).
Соревнования прыгунов в воду продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|11
|5
|1
|17
|2
|Россия
|6
|3
|0
|9
|3
|Германия
|2
|0
|2
|4
|4
|Украина
|1
|0
|3
|4
|5
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|5
|Бразилия
|1
|0
|0
|1
|7
|Испания
|0
|3
|1
|4
|8
|Франция
|0
|3
|0
|3
|9
|США
|0
|2
|5
|7
|10
|Италия
|0
|2
|1
|3