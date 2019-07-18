Всемирная организация пляжного футбола рассмотрит отказ Украины от участия в отборе ЧМ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) рассмотрит отказ сборной Украины от участия в европейском квалификационном турнире в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель вице-президента BSWW Габино Реналес.

С 19 по 27 июля в Москве на стадионе вместимостью 3,5 тыс. зрителей, расположенном на территории столичного спорткомплекса "Лужники" на Фестивальной площади, пройдет европейский квалификационный турнир к чемпионату мира - 2019. Федерация футбола Украины приняла решение не отправлять национальную команду на турнир.

"Это не хорошо, когда команда снимается в последний момент, но это решение украинской федерации. Я получил официальное уведомление, мы сделали все по ситуации. Дисциплинарный комитет рассмотрит этот инцидент, но это будет позже, пока нужно думать о проведении турнира", - сказал Реналес.

В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Запрет на участие в стартах и тренировочных сборах на территории РФ касался всех членов национальных команд Украины. В то же время спортивным федерациям было рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

Однако, согласно новому постановлению от 11 апреля 2018 года, данный указ утратил силу. Вместо этого Министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать проведение учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Спортивным федерациям по-прежнему рекомендовано воздержаться от выступления на турнирах в России.