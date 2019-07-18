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Футбол в России

Полузащитник Ерохин продлил контракт с ФК "Зенит"

Новый контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан на три года с возможностью продления еще на один
Александр Ерохин Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Александр Ерохин
© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Полузащитник Александр Ерохин подписал новое соглашение с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Предыдущее соглашение 29-летнего игрока с клубом истекало 30 июня 2020 года. Новый контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на один.

В сезоне-2018/19 Ерохин провел 16 матчей, забив шесть мячей. В текущем сезоне футболист отметился голом в матче первого тура против "Тамбова" (2:1).

Полузащитник перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ростова" на правах свободного агента и стал чемпионом России в прошлом сезоне. Всего за сине-бело-голубых Ерохин сыграл 67 матчей, забив 15 мячей и сделав восемь результативных передач. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €7,5 млн.

За сборную России Ерохин провел 23 матча и забил один гол.

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