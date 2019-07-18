Российские спортсмены завоевали одну награду в шестой день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали одну медаль, золотую, в шестой день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.

В четверг разыгрывалось три комплекта наград. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов. Второе место заняли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь, бронзовые награды достались украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук.

У мужчин золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина выиграл китаец Се Сыи. Серебряную медаль завоевал китаец Цао Юань, бронзовую - британец Джек Ло. Россиянин Никита Шлейхер стал девятым, Евгений Кузнецов - 10-м.

В смешанной эстафете 4х1,5 км в плавании на открытой воде победу одержала команда Германии, вторыми финишировали итальянские спортсмены, третье место заняла сборная США. Российская команда, в составе которой выступали Денис Адеев, Анастасия Басалдук, Валерия Ермакова и Кирилл Абросимов, стала 10-й.

Также в четверг женская сборная России по водному поло заняла первое место в группе В и напрямую вышла в четвертьфинал турнира. В заключительном матче группового этапа россиянки обыграли венгерок со счетом 17:12. В четвертьфинале россиянки встретятся с победителем матча между командами Австралии и Казахстана.

В общем медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, которая завоевала 11 золотых медалей, пять серебряных и одну бронзовую. Российская команда идет на втором месте (6-3-0), на третьем - сборная Германии (2-0-2). Мировое первенство по водным видам спорта завершится 28 июля.