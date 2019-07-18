Федерация пляжного футбола: включение вида спорта в программу ОИ зависит от ФИФА и МОК

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вопрос о включении пляжного футбола в программу Олимпийских игр зависит от решения Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес.

"Пляжный футбол все больше и больше проникает в олимпийское движение, на Европейских играх он стал одним из ключевых видов, был лучшим по количеству болельщиков, пришедших на турнир, - сказал Реналес. - Но все же мы футбол, хоть и пляжный. Будет ли пляжный футбол олимпийским видом, зависит от МОК и ФИФА. Надеемся, что эти две организации вскоре придут к консенсусу".

С 19 по 27 июля в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники" пройдет европейский квалификационный турнир на чемпионат мира - 2019. В отборе примут участие 19 команд, по итогам соревнований пять лучших сборных напрямую пробьются на мировое первенство.