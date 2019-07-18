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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Кузнецов надеялся, что британец Ло остановит "китайскую машину" в прыжках в воду на ЧМ

Британский спортсмен Джек Ло стал третьим в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, первые два места заняли китайцы

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Российский спортсмен Евгений Кузнецов перед заключительной попыткой в соревнованиях по прыжкам в воду на трехметровом трамплине на чемпионате мира в Кванджу надеялся, что британец Джек Ло отнимет золотую медаль у китайских спортсменов, которые одержали победы во всех прошедших на турнире дисциплинах. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

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Ло лидировал перед последним туром прыжков, опережая двух китайских соперников более чем на 30 баллов, однако в заключительной попытке допустил грубую ошибкуя. В итоге золото завоевал Се Сыи, серебро - его соотечественник Цао Юань. Для китайской команды по прыжкам в воду эта победа стала десятой на чемпионате мира - 2019.

"Призеры - очень сильные, серьезные ребята, с ними можно было бороться. На тренировках были отличные попытки, которые надо было показывать на стартах, - сказал Кузнецов, который занял десятое место. - В конце я очень хотел, чтобы победил британец, чтобы он остановил "китайскую машину".

"Болел за Джека, но он испытывает проблемы с последним прыжком, его он плохо сделал и в полуфинале. Думаю, он все поправит. Джек безумно сильный спортсмен, у него фантастические физические данные - он прыгает на полметра выше всех, что позволяет ему выполнять сложнейшие прыжки", - добавил он.

В финал соревнований пробился еще один российский спортсмен - Никита Шлейхер, что позволит на Олимпийских играх 2020 год в Токио заявить в эту дисциплину от страны двух спортсменов.

"Первоочередной задачей было завоевание олимпийских лицензий, и ее, слава богу, мы выполнили. По поводу финального запрыга можно сказать, что не удалось ничего: он пошел не в том русле, в каком я планировал. На меня давил второй прыжок, потому что я испытываю проблемы с одним винтовым прыжком и постоянно меняю их на соревнованиях", - рассказал Кузнецов.

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