Кузнецов надеялся, что британец Ло остановит "китайскую машину" в прыжках в воду на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 18 июля. /ТАСС/. Российский спортсмен Евгений Кузнецов перед заключительной попыткой в соревнованиях по прыжкам в воду на трехметровом трамплине на чемпионате мира в Кванджу надеялся, что британец Джек Ло отнимет золотую медаль у китайских спортсменов, которые одержали победы во всех прошедших на турнире дисциплинах. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

Ло лидировал перед последним туром прыжков, опережая двух китайских соперников более чем на 30 баллов, однако в заключительной попытке допустил грубую ошибкуя. В итоге золото завоевал Се Сыи, серебро - его соотечественник Цао Юань. Для китайской команды по прыжкам в воду эта победа стала десятой на чемпионате мира - 2019.

"Призеры - очень сильные, серьезные ребята, с ними можно было бороться. На тренировках были отличные попытки, которые надо было показывать на стартах, - сказал Кузнецов, который занял десятое место. - В конце я очень хотел, чтобы победил британец, чтобы он остановил "китайскую машину".

"Болел за Джека, но он испытывает проблемы с последним прыжком, его он плохо сделал и в полуфинале. Думаю, он все поправит. Джек безумно сильный спортсмен, у него фантастические физические данные - он прыгает на полметра выше всех, что позволяет ему выполнять сложнейшие прыжки", - добавил он.

В финал соревнований пробился еще один российский спортсмен - Никита Шлейхер, что позволит на Олимпийских играх 2020 год в Токио заявить в эту дисциплину от страны двух спортсменов.

"Первоочередной задачей было завоевание олимпийских лицензий, и ее, слава богу, мы выполнили. По поводу финального запрыга можно сказать, что не удалось ничего: он пошел не в том русле, в каком я планировал. На меня давил второй прыжок, потому что я испытываю проблемы с одним винтовым прыжком и постоянно меняю их на соревнованиях", - рассказал Кузнецов.