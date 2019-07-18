Российский боксер Бетербиев назвал украинца Гвоздика опасным соперником

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев считает опасным своего соперника - украинца Александра Гвоздика. Об этом Бетербиев сказал ТАСС.

Россиянин проведет объединительный поединок с обладателем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Гвоздиком 18 октября в США.

"Хорошо, что мы договорились об этом поединке, - сказал Бетербиев. - Гвоздик - опасный соперник. Более детально мы будем разбирать его уже с тренерским штабом. Я хотел объединительный бой, и мы договорились о нем".

В послужном списке 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.