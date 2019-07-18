Гордые, но непризнанные. Минспорт РФ отказал крикету и муай-тай в признании видами спорта

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ отказалось признать видами спорта крикет и муай-тай. При этом Россия в этом году примет чемпионат Европы по муай-тай, а крикет ранее входил в олимпийскую программу и всерьез настроен туда вернуться. На первый взгляд, ситуации у двух дисциплин схожие, но на самом деле кардинально разнятся.
Международный олимпийский комитет (МОК) признает оба вида спорта, хотя муай-тай получил признание всего три года назад. Крикет по сравнению с ним настоящий старожил олимпийского движения, несмотря на то, что официальное признание МОК заслужил только в 2009 году. При этом любимая игра британцев и индийцев входила в программу Олимпийских игр 1900 года, которые прошли в Париже. На следующей Олимпиаде, которая прошла в 1904 году в американском Сент-Луисе, крикета в списке соревнований уже не было.
По времени зарождения эти виды почти ровесники - крикет появился в 16-м веке в южной части Англии, а муай-тай к 16-му веку завоевал популярность на родине, в Таиланде. Крикет изначально задумывался как детская игра, но к началу 17-го века ею стали заниматься и взрослые. К началу 20-го века вид спорта достаточно распространился по всему миру, благодаря чему попал и на Олимпийские игры. Он должен был войти еще в программу первых Игр эпохи современности, которые состоялись в Афинах в 1896 году, но тогда не сложилось.
Муай-тай в программу Олимпиад никогда не входил и вначале считался исключительно национальным видом спорта. Не зря его второе название - тайский бокс. Но в 1970-х годах в Европе произошла вспышка интереса к экзотическому восточному единоборству, после чего сильные бойцы стали появляться не только в Азии, но и в Нидерландах, а позднее - в России, Белоруссии и на Украине.
Второе дыхание тайский бокс приобрел после популяризации в мире смешанных единоборств (ММА). Многие современные бойцы ММА пришли из тайского бокса, а остальные включили его в программу подготовки. В отличие от бокса или борьбы, удары тут можно наносить локтями, коленями, голенями и ступнями.
Разные федерации одного единоборства
По мнению старшего тренера мужской сборной России по тайскому боксу Виталия Ильина, решение Минспорта в отношении муай-тай стало закономерным. По его словам, тайский бокс и муай-тай являются практически одной и той же спортивной дисциплиной. Но вот тайский бокс в России признан, Федерация тайского бокса России (ФТБР) обладает необходимой аккредитацией от Минспорта.
"Когда-то люди из Федерации муай-тай России были в Федерации тайского бокса России, но потом ушли оттуда. Они решили в своем названии написать "муай-тай" и добиваться отдельного его признания. Хотя муай-тай и тайский бокс - это, считай, одно и то же. Поэтому Минспорт РФ и не признал муай-тай, потому что тут все то же самое", - считает Ильин.
"Отказ был обусловлен одинаковостью во многих вещах, в том числе и в правилах. Только вид спорта у них назван по-старому. Но, к примеру, хоккей с мячом и бенди - это одно и то же, и никто не создает в России еще и федерацию бенди", - добавил тренер.
Президент Федерации муай-тай России Артур Арутюнян подчеркнул, что комиссия Минспорта, рассматривавшая вопрос о возможности признания муай-тай, не до конца разобралась в ситуации. "Сейчас мы пишем письмо президенту страны Владимиру Путину о том, что происходит. Я хочу подключить прессу, телевидение к этой проблеме", - сказал Арутюнян.
По его словам, путаница с федерациями и признанием никак не отразится на чемпионате Европы. Его проведение запланировано в Белгороде с 20 по 26 августа. С 24 по 26 июля в Москве пройдет отборочный турнир, по итогам которого будет сформирован состав на европейское первенство.
Федерация муай-тай России входит во Всемирную федерацию муай-тай (WMF), созданную в 1995 году. Федерация тайского бокса России является членом Международной федерации любительского муай-тай (IFMA), ведущей свою историю с 1993 года. Согласно информации с официального сайта IFMA, эта организация признана Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией университетского спорта, Олимпийским советом Азии, Всемирным антидопинговым агентством.
Крикет не переживает и ждет следующий год
Как сообщили ТАСС в Спортивной федерации крикета Москвы, отказ, полученный от Министерства спорта, был вызван недоработкой заявки. По словам члена исполнительного комитета Спортивной федерации крикета Москвы Александра Сорокина, заявка будет исправлена и дополнена. Ее планируют снова подать в Минспорт в следующем году и почти не сомневаются в успехе.
"В этот раз мы не совсем полно подготовили пакет документов, возникли технические вопросы. Нам нужно открыть больше региональных отделений, сейчас их около 20, а нужно 48. В течение года планируем открыть недостающие отделения в регионах и снова подать заявку. Сейчас нас не признали из-за этого технического момента, но в следующем году все должно быть хорошо", - сказал Сорокин.
Казалось бы, крикет не является самым популярным видом спорта. Но на самом деле крикет распространен в студенческой среде, а в некоторых регионах число крикетных клубов измеряется десятками.
"Крикет популярен в основном в институтах, где учатся индийские студенты, но они же приобщают к крикету и россиян. Например, в Твери сейчас существуют 13 клубов, в Воронеже есть четыре команды. Когда мы оформим вид спорта, то с помощью поддержки региональных властей планируем открыть школы крикета в 48 регионах страны. Пока крикет не признан, это невозможно сделать", - добавил Сорокин.
Дополнительные сложности для занятий крикетом в Центральной России доставляет погода, которая мало похожа на комфортные условия в Великобритании и Индии. Но федерация намерена решить и этот вопрос.
"Это тот вид спорта, в который играют в теплое время года. А тут у нас короткое лето, и даже сегодняшняя летняя погода для крикета неблагоприятная. Сезоны короткие, закрытых стадионов пока тоже нет. У нас большие планы на то, чтобы развивать крикет в регионах, особенно в южных, где более подходящий климат", - подчеркнул Сорокин.