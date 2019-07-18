Гордые, но непризнанные. Минспорт РФ отказал крикету и муай-тай в признании видами спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) признает оба вида спорта, хотя муай-тай получил признание всего три года назад. Крикет по сравнению с ним настоящий старожил олимпийского движения, несмотря на то, что официальное признание МОК заслужил только в 2009 году. При этом любимая игра британцев и индийцев входила в программу Олимпийских игр 1900 года, которые прошли в Париже. На следующей Олимпиаде, которая прошла в 1904 году в американском Сент-Луисе, крикета в списке соревнований уже не было.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ отказалось признать видами спорта крикет и муай-тай. При этом Россия в этом году примет чемпионат Европы по муай-тай, а крикет ранее входил в олимпийскую программу и всерьез настроен туда вернуться. На первый взгляд, ситуации у двух дисциплин схожие, но на самом деле кардинально разнятся.

По времени зарождения эти виды почти ровесники - крикет появился в 16-м веке в южной части Англии, а муай-тай к 16-му веку завоевал популярность на родине, в Таиланде. Крикет изначально задумывался как детская игра, но к началу 17-го века ею стали заниматься и взрослые. К началу 20-го века вид спорта достаточно распространился по всему миру, благодаря чему попал и на Олимпийские игры. Он должен был войти еще в программу первых Игр эпохи современности, которые состоялись в Афинах в 1896 году, но тогда не сложилось.

Муай-тай в программу Олимпиад никогда не входил и вначале считался исключительно национальным видом спорта. Не зря его второе название - тайский бокс. Но в 1970-х годах в Европе произошла вспышка интереса к экзотическому восточному единоборству, после чего сильные бойцы стали появляться не только в Азии, но и в Нидерландах, а позднее - в России, Белоруссии и на Украине.

Второе дыхание тайский бокс приобрел после популяризации в мире смешанных единоборств (ММА). Многие современные бойцы ММА пришли из тайского бокса, а остальные включили его в программу подготовки. В отличие от бокса или борьбы, удары тут можно наносить локтями, коленями, голенями и ступнями.

Разные федерации одного единоборства

По мнению старшего тренера мужской сборной России по тайскому боксу Виталия Ильина, решение Минспорта в отношении муай-тай стало закономерным. По его словам, тайский бокс и муай-тай являются практически одной и той же спортивной дисциплиной. Но вот тайский бокс в России признан, Федерация тайского бокса России (ФТБР) обладает необходимой аккредитацией от Минспорта.

"Когда-то люди из Федерации муай-тай России были в Федерации тайского бокса России, но потом ушли оттуда. Они решили в своем названии написать "муай-тай" и добиваться отдельного его признания. Хотя муай-тай и тайский бокс - это, считай, одно и то же. Поэтому Минспорт РФ и не признал муай-тай, потому что тут все то же самое", - считает Ильин.

"Отказ был обусловлен одинаковостью во многих вещах, в том числе и в правилах. Только вид спорта у них назван по-старому. Но, к примеру, хоккей с мячом и бенди - это одно и то же, и никто не создает в России еще и федерацию бенди", - добавил тренер.

Президент Федерации муай-тай России Артур Арутюнян подчеркнул, что комиссия Минспорта, рассматривавшая вопрос о возможности признания муай-тай, не до конца разобралась в ситуации. "Сейчас мы пишем письмо президенту страны Владимиру Путину о том, что происходит. Я хочу подключить прессу, телевидение к этой проблеме", - сказал Арутюнян.

По его словам, путаница с федерациями и признанием никак не отразится на чемпионате Европы. Его проведение запланировано в Белгороде с 20 по 26 августа. С 24 по 26 июля в Москве пройдет отборочный турнир, по итогам которого будет сформирован состав на европейское первенство.

Федерация муай-тай России входит во Всемирную федерацию муай-тай (WMF), созданную в 1995 году. Федерация тайского бокса России является членом Международной федерации любительского муай-тай (IFMA), ведущей свою историю с 1993 года. Согласно информации с официального сайта IFMA, эта организация признана Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией университетского спорта, Олимпийским советом Азии, Всемирным антидопинговым агентством.

Крикет не переживает и ждет следующий год

Как сообщили ТАСС в Спортивной федерации крикета Москвы, отказ, полученный от Министерства спорта, был вызван недоработкой заявки. По словам члена исполнительного комитета Спортивной федерации крикета Москвы Александра Сорокина, заявка будет исправлена и дополнена. Ее планируют снова подать в Минспорт в следующем году и почти не сомневаются в успехе.