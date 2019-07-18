Овечкин первым из действующих хоккеистов посетит Китай в качестве посла НХЛ

ТАСС, 18 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин посетит Пекин в качестве посла лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что Овечкин прибудет в Пекин 4 августа. Во время недельниго пребывания в столице российский хоккеист посетит хоккейные школы для детей, даст интервью журналистам и примет участие в бизнес-встречах.

"Для меня огромная честь быть послом "Вашингтона" и НХЛ в этой специальной поездке в Китай. Очень важно потратить время, чтобы помочь людям во всем мире увидеть, насколько великой является игра в хоккей. Не могу дождаться того момента, когда я смогу провести время со всеми поклонниками хоккея там, я надеюсь встретить маленьких детей, которые будут будущими игроками НХЛ", - сказал Овечкин.

"Мы очень рады, что Овечкин присоединится к нам в Китае этим летом. Александр представляет лучшее в спорте, так как он олицетворяет собой сочетание большого таланта, большой личности и высокого спортивного мастерства. Он является идеальным человеком для того, чтобы представлять усилия НХЛ по развитию хоккея в Китае", - заявил исполнительный вице-президент НХЛ по СМИ и международной стратегии Дэвид Пропер.

НХЛ провела четыре предсезонных выставочных матча в Китае, впервые это произошло в 2017 году. В прошлом году в Китай прибыл Кубок Стэнли, это случилось впервые за 127-летнюю историю лиги, трофей путешествовал по Гонконгу, Шэньчжэню и Пекину. 28 мая НХЛ отказалась от проведения предсезонных матчей в Китае осенью, это было связано с тем, что лига столкнулась со сложностями при организации матчей из-за празднования 70-й годовщины образования КНР. В сезоне-2019/20 проведение выставочных матчей в Китае также не запланировано.

Достижения Овечкина

33-летний нападающий выступает за клуб НХЛ "Вашингтон", в составе которого он становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ Овечкин провел 1084 матча, набрав 1211 (658 шайб + 553 передачи) очков. В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, в истории НХЛ он уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.

В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира.