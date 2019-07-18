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Футбол в России

"Краснодар" стал по итогам июня самым проверяемым на допинг клубом Российской премьер-лиги

Тестирование прошли семеро футболистов краснодарского клуба
Футболисты "Краснодара" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара"
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" привлекли к себе в июне наибольшее внимание со стороны инспекторов Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно материалам, предоставленным ТАСС организацией, из 15 протестированных на допинг футболистов Российской премьер-лиги семеро являются представителями "Краснодара".

В июне допинг-тестирование прошли краснодарцы Иван Игнатьев, Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, а также Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев, для которых проверка на допинг стала второй с начала 2019 года.

РУСАДА в июне также протестировало двух футболистов "Уфы", по одному - ЦСКА, тульского "Арсенала", "Ростова", казанского "Рубина", московского "Спартака" и петербургского "Зенита".

"Краснодар" является бронзовым призером чемпионата России-2018/19, в первом туре текущего сезона клуб уступил на выезде грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1.

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