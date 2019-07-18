Бюджет "Анжи" на сезон-2019/20 составит 22 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Бюджет футбольного клуба "Анжи" из Махачкалы на сезон-2019/20 в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) составляет 22 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг рассказал представитель клуба Сергей Расулов.

"Бюджет у нас 22 млн рублей, сформирован он за счет средств президента клуба (Осман Кадиев - прим. ТАСС). Других спонсоров на сегодняшний день у нас нет", - рассказал собеседник агентства.

Расулов также отметил, что команда начала сезон неплохо, сыграв на выезде вничью со "Спартаком-Нальчик". "Ожидание от сезона одно - прибавлять от игры к игре, стараться побеждать в каждом матче. А по прошествии десяти туров мы посмотрим, где находимся и скорректируем задачу на сезон, исходя из текущего положения", - сказал он.

По словам Расулова, состав команды практически полностью составлен из молодых игроков. Кроме того, по его словам, добавились спортсмены из академии клуба. "Костяк - игроки 2000 года рождения. Заявлять новых игроков мы не можем из-за запрета на регистрацию, так что выступать будет наша молодежь", - пояснил собеседник агентства.

О команде

Ранее сообщалось, что "Анжи" прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС), которая позволяет участвовать в ПФЛ в сезоне-2019/20.

На протяжении сезона-2018/19 у клуба из столицы Дагестана были финансовые проблемы, главный тренер "Анжи" Магомед Адиев по ходу чемпионата сообщал, что клуб неоднократно обращался к властям Дагестана за материальной помощью, но ее не получил. По итогам сезона "Анжи" занял 15-е место, набрав 21 очко, и выбыл в Футбольную национальную лигу, но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе. После этого махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ. 20 июня состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором обсуждалась возможность получения клубом из Махачкалы разрешения на выступление в следующем первенстве Олимп-ПФЛ.

"Анжи" является бронзовым призером чемпионата России сезона-2012/13 и двукратным финалистом Кубка России (2001, 2013). Клуб из столицы Дагестана дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы (2012/13, 2013/14).