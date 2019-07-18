Британский велогонщик Саймон Йейтс стал победителем 12-го этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 18 июля. Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 12-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Дистанцию протяженностью 209,5 км между французскими городами Тулуза и Баньер-де-Бигор он преодолел за 4 часа 57 минут 53 секунды.

Второе место занял испанец Пельо Бильбао из команды Astana Pro, третьим стал австриец Грегор Мюльбергер из Bora-Hansgrohe, у обоих время победителя. Для определения первого места был использован фотофиниш. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", финишировал 73-м с результатом 5 часов 7 минут 28 секунд.

13-й этап - гонка с раздельным стартом - протяженностью 27,2 км пройдет во французском городе По 19 июля.

Поcktм 12 этапов в общем зачете продолжает лидировать француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step (52:26.09), на втором месте британец Томас Герайнт, выступающий за команду Ineos (52:27.21), на третьем - колумбиец Эган Берналь, также представляющий Ineos (52:27.25). Закарин занимает 60-е место (53:06.46).

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Герайнт, выступавший за команду Sky.