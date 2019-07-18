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ММА

Александр Емельяненко проведет следующий бой в Нур-Султане или Самаре

Боец выйдет в октагон 27 сентября или 6 октября
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следующий поединок российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко пройдет в Нур-Султане или Самаре. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель организации Gorilla Fighting Championship (GFC) Александр Гурьянов.

"27 сентября турнир пройдет в Нур-Султане. 6 октября - в Самаре. Александр выступит на одном из турниров. Варианты соперников уже есть", - сказал Гурьянов.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко также ведет переговоры с американской организацией кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC).

В активе 37-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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