CAS отклонил апелляцию главы Ассоциации футбола Палестины на отстранение за слова о Месси

ТАСС, 18 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию президента Ассоциации футбола Палестины Джибриля Раджуба на дисквалификацию за нарушение дисциплинарного кодекса организации. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

24 августа 2018 года ФИФА дисквалифицировала Раджуба на 12 месяцев и оштрафовала на 20 тысяч швейцарских франков. В начале июня 2018 года Раджуб призвал болельщиков сжигать футболки и фотографии аргентинского футболиста Лионеля Месси. Он сделал это в преддверии товарищеского матча сборных Израиля и Аргентины, который был запланирован на 9 июня. Позднее встреча была отменена из-за угроз в адрес Месси.

Дисциплинарный комитет ФИФА посчитал, что слова Раджуба разжигали ненависть и насилие. В ноябре он подал апелляцию на санкции ФИФА. В четверг CAS опубликовал решение, в котором установил, что Раджуб не смог предоставить доказательств касательно процессуальных нарушений в разбирательстве дела со стороны ФИФА. Таким образом, глава Ассоциации футбола Палестины был признан виновным, он не сможет участвовать каким-либо образом в матчах и соревнованиях в любом официальном качестве до сентября 2019 года.