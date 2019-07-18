Фехтовальщик Лоханов считает возвращение Якименко полезным для всей команды саблистов

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Российский саблист Константин Лоханов считает, что возвращение в большой спорт восьмикратного чемпиона мира Алексея Якименко пойдет только на пользу сборной и поднимет внутреннюю конкуренцию в команде. Таким мнением Лоханов поделился с ТАСС.

Российские саблисты не смогли пробиться на пьедестал в индивидуальном турнире чемпионата мира, проходящего в Будапеште. Лоханов дальше всех россиян прошел по сетке турнира, проиграв в четвертьфинале второму номеру мирового рейтинга О Сангуку из Южной Кореи со счетом 9:15. Якименко согласно системе отбора в команду пока не может выступать в личном турнире, он готовится выступить в командном.

"Командный турнир на чемпионате мира для нас является самым важным стартом года, настрой у всей команды боевой, постараемся сделать максимум, ведь это - отбор на Олимпиаду, - рассказал Лоханов. - Я с калькулятором подсчетов не веду, но прекрасно понимаю - плохо выступишь здесь, тебя ждет тяжелейший отбор на Игры в Токио. Что касается Якименко, то, на мой взгляд, его возвращение нам только на пользу, это позитивно сказалось на атмосфере в команде".

"Якименко - спортсмен мирового уровня, он в элите фехтования последние 20 лет. Даже когда он не тренировался, он был очень хорошим спарринг-партнером для всех нас. С ним было тяжело фехтовать, а это, безусловно, пойдет только в плюс для тех, кто стремится к собственному развитию", - рассказал 20-летний саблист.

21 мая Якименко на пресс-конференции в ТАСС объявил о своем возвращении в большой спорт и намерении выступить на Играх в Токио. Саблист в качестве спарринг-партнера выезжал с основной сборной на чемпионат Европы в Дюссельдорфе, а 1 июля был включен в состав сборной на предстоящий чемпионат мира. В активе 35-летнего Якименко бронза Олимпиады-2004, 13 золотых медалей чемпионатов Европы.

Финал командного турнира саблистов пройдет 21 июля, чемпионат мира завершится 23 июля.