Погибшую в Польше российскую гандболистку Королеву похоронили на Кубани

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Российскую гандболистку Екатерину Королеву, погибшую в Польше в возрасте 20 лет, похоронили в родном селе Киевское на Кубани. Об этом сообщил ТАСС в четверг дедушка девушки Валерий Королев.

Королева, выступавшая в составе женской сборной России по пляжному гандболу, погибла в Польше 7 июля. Трагедия произошла после завершения европейского первенства в польском городе Старе-Яблонки. Спортсменка утонула во время купания в водоеме, рядом с которыми располагались игровые корты.

"Внучку похоронили сегодня в селе Киевское в Крымском районе (Краснодарский край - прим. ТАСС), администрация оказала помощь. На церемонии прощания присутствовали представители тренерского штаба команды из Ставрополья, тренеры сборной России по пляжному гандболу", - сказал Королев.

Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, также играла за молодежную сборную России.