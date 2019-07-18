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Футбол в России

"Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом Мирзовым

Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан на три года
Резиуан Мирзов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Резиуан Мирзов
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с российским полузащитником Резиуаном Мирзовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним полузащитником рассчитано на три года.

Права на Мирзова принадлежали "Ростову", с которым игрок заключил контракт в качестве свободного агента в 2017 году. За ростовскую команду он провел лишь три матча, не сумев отметиться результативными действиями. В сезоне-2018/19 Мирзов выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", который по итогам прошедшего чемпионата впервые в своей истории завоевал право на участие в Лиге Европы. Полузащитник провел за тульский клуб 29 встреч в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Также Мирзов выступал за "Спартак-Нальчик", московское "Торпедо", грозненский "Ахмат" и "Тосно" (Ленинградская область), с которым стал обладателем Кубка России в сезоне-2017/18. В мае 2019 года тренерский штаб сборной России пригласил полузащитника для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы против Сан-Марино и Кипра.

Следующий матч "Спартак" проведет в гостях против "Ростова" в рамках второго тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет 20 июля.

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