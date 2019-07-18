"Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом Мирзовым

Соглашение с 26-летним полузащитником рассчитано на три года.

⚡ Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»! Сегодня полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на три года. https://t.co/hlBaeTR1o0 ⚪ Добро пожаловать в «Спартак», Резиуан! #Мирзов #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/YBkUQ9Nq6c

Права на Мирзова принадлежали "Ростову", с которым игрок заключил контракт в качестве свободного агента в 2017 году. За ростовскую команду он провел лишь три матча, не сумев отметиться результативными действиями. В сезоне-2018/19 Мирзов выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", который по итогам прошедшего чемпионата впервые в своей истории завоевал право на участие в Лиге Европы. Полузащитник провел за тульский клуб 29 встреч в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Также Мирзов выступал за "Спартак-Нальчик", московское "Торпедо", грозненский "Ахмат" и "Тосно" (Ленинградская область), с которым стал обладателем Кубка России в сезоне-2017/18. В мае 2019 года тренерский штаб сборной России пригласил полузащитника для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы против Сан-Марино и Кипра.

Следующий матч "Спартак" проведет в гостях против "Ростова" в рамках второго тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет 20 июля.