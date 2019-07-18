Чемпион мира по футболу Трезеге лишен прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 18 июля. Бывший нападающий сборной Франции и итальянского "Ювентуса" Давид Трезеге лишился водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

По данным источника, 41-летний француз был остановлен полицией в Турине. Отмечается, что бывший форвард согласился пройти тест на алкоголь только через час после задержания. Также Трезеге был выписан штраф, сумма которого не называется.

Трезеге является рекордсменом "Ювентуса" по количеству забитых мячей (171). За туринский клуб француз выступал с 2000 по 2010 год. В составе сборной Франции Трезеге провел 71 игру, отметившись 34 голами, он стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером ЧМ-2006.