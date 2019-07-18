Гендиректор Цорн: Мирзов добавит разнообразия в атакующих действиях "Спартака"

В четверг "Спартак" объявил о подписании трехлетнего контракта с Мирзовым. Ранее права на игрока принадлежали "Ростову".

"В лице Резиуана Мирзова "Спартак" получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле, с его возможностями хорошо знаком главный тренер команды (Олег Кононов, ранее работавший в тульском "Арсенале" - прим. ТАСС). Кроме того, в "Арсенале" Мирзов играл вместе с Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке. Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого полузащитника, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях "Спартака", - сказал Цорн.

В сезоне-2018/19 Мирзов выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", который по итогам прошедшего чемпионата впервые в истории завоевал право на участие в Лиге Европы. Полузащитник провел за тульский клуб 29 встреч в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Следующий матч "Спартак" проведет в гостях против "Ростова" во втором туре Российской премьер-лиги, встреча пройдет 20 июля.