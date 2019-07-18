Архипов: задачей байдарочников и каноистов на ЧМ будет завоевание лицензий на Олимпиаду

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Основной задачей российских спортсменов на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ 2019 года станет завоевание максимального количества олимпийских лицензий. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 21 по 25 августа в венгерском Сегеде.

"Чемпионат мира в Венгрии в этом олимпийском цикле является самым важным турниром, за исключением самой Олимпиады. На этом турнире будут разыгрываться олимпийские лицензии, тем самым мы определяем, какую команду повезем в Токио, кто будет представлять нашу страну на Олимпийских играх. Лицензии важны, но к медалям чемпионата мира мы тоже будем стремиться, особенно в олимпийских видах программы", - отметил Архипов.

"В силу тонкостей правил небольшое преимущество имеют команды, в которые входит большее количество спортсменов. Например, если мы на Олимпиаду привезли экипаж-двойку, то эти два спортсмена могут выступать и в одиночном классе. Если спортсмен-одиночник из нашей страны не отобрался на Игры, то из двойки мы можем дозаявить гребца в одиночную дисциплину. Стремимся к тому, чтобы в Венгрии как можно больше наших спортсменов в самых разных дисциплинах отобрались на Олимпийские игры, каждый национальный комитет может заявить на Игры максимум 18 человек, хотелось бы, чтобы наша команда была бы максимально большой по численности", - добавил глава ВФГБК.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.