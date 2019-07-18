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НХЛ

Рон Фрэнсис стал первым генеральным менеджером в истории клуба НХЛ "Сиэтл"

Клуб начнет выступление в лиге с сезона-2021/22

ТАСС, 18 июля. Канадец Рон Фрэнсис назначен генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сиэтл". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения с 56-летним специалистом не уточняются.

В качестве игрока Фрэнсис выступал за клубы НХЛ "Хартфорд" (ныне - "Каролина"), "Питтсбург", "Каролину" и "Торонто", он дважды стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" (1991, 1992). Всего в НХЛ он провел 1731 матчей, что является четвертым показателем в истории лиги, набрав 1798 (549 шайб + 1249 передачи) очков. Также он трижды становился лауреатом "Леди Бинг Трофи", этот приз присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. В 2007 году был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, в 2018 году он был назначен президентом по хоккейным операциям "Каролины".

"Сиэтл" станет 32-й командой в НХЛ с сезона-2021/22, вступительный взнос составит $650 млн. Клуб будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо "Аризоны", которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.

Планировалось, что клуб из Сиэтла будет выступать уже в сезоне-2020/21, но к этому сроку могла быть не готова арена, которой требуется масштабная реконструкция. Для клуба еще не выбрали название, эмблему и цвета. В 2017 году в НХЛ вошел клуб "Вегас Голден Найтс", который в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.

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