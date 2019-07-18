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НХЛ

СМИ: клубы НХЛ "Филадельфия", "Рейнджерс" и "Флорида" интересуются Бурдасовым

Последние два сезона нападающий выступал за уфимский "Салават Юлаев"
Антон Бурдасов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Антон Бурдасов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Флорида" претендуют на российского нападающего Антона Бурдасова. Об этом сообщил в своем Twitter журналист газеты Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди.

Последним клубом 28-летнего форварда был уфимский "Салават Юлаев", за который он выступал с 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он забросил 19 шайб и отдал 12 голевых передач за 50 игр, в плей-офф сыграл два матча, пропустив остальные встречи из-за травмы колена. "Салават Юлаев" проиграл омскому "Авангарду" в финале Восточной конференции со счетом 2-4.

Ранее Бурдасов выступал за челябинский "Трактор", петербургский СКА, "Авангард" и московский ЦСКА. Он является обладателем Кубка Гагарина (2014/15) в составе СКА и чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.

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